«Зенит» - «Терек». Болельщики хозяев устроили перформанс в честь Дня Победы
Во время матча 27-го тура РФПЛ «Зенит» - «Терек» болельщики сине-бело-голубых устроили масштабный перформанс в честь Дня Победы.
"Город-герой Ленинград". Немного дымовой перфоманс фанатов Зенита ко Дню победы #ЗенитТерек pic.twitter.com/kUxnPmMCzW— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 7 мая 2017 г.
Напомним, встреча началась в 19:00, «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни, Дзюба
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Пирис, Лебеденко, Мбенг
Предупреждения:
нет - Мохаммади, 27
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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