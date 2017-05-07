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«Зенит» - «Терек». Болельщики хозяев устроили перформанс в честь Дня Победы

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Во время матча 27-го тура РФПЛ «Зенит» - «Терек» болельщики сине-бело-голубых устроили масштабный перформанс в честь Дня Победы.

Напомним, встреча началась в 19:00, «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Терек - 0:0

1-й тайм

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни, Дзюба

Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Пирис, Лебеденко, Мбенг

Предупреждения:

нет - Мохаммади, 27

Место и дата

07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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