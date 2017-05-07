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Владислав Наместников: С немцами будет очень интеерсный матч

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной России Владислав Наместников прокомментировал победу нашей команды (10:1) и высказался о следующем сопернике россиян – сборной Германии.

- Как оцените игру своего звена? На Евротуре и в поединке против шведов на ЧМ у вас шайба в ворота не шла. Что скажете сегодня?
- Сегодня получше, конечно. Но ведь самое главное, что мы выиграли обе игры. А прибавлять и дальше надо.

- Чего ждете от матча с немцами?
- Знаю, что сборная Германии – хорошая команда. Немцы уже обыграли здесь США и уже один этот факт говорит о том, что нам надо готовится к поединку с ними по полной программе. Это будет очень интересный матч.

Матч

Италия - Россия - 1:10 (0:2, 1:3, 0:5)

Голы:

Андронов (Барабанов, Гавриков), 10:35 (0:1). Дадонов (Панарин, Шипачёв), 18:59 (0:2 - бол.). Траверса (Бернард А., Хельфер), 23:40 (1:2). Кучеров (Наместников, Гусев), 24:51 (1:3 - бол.). Наместников (Кучеров), 35:04 (1:4). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 36:21 (1:5 - бол.). Плотников (Кучеров, Наместников), 43:39 (1:6 - бол.). Мозякин (Шипачёв, Панарин), 45:29 (1:7 - бол.). Наместников (Кучеров), 45:48 (1:8). Панарин (Мозякин, Шипачёв), 50:21 (1:9 - бол.). Андронов (Барабанов, Проворов), 58:54 (1:10).

Место и дата

07 мая 13:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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