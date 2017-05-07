Владислав Наместников: С немцами будет очень интеерсный матч

Форвард сборной России Владислав Наместников прокомментировал победу нашей команды (10:1) и высказался о следующем сопернике россиян – сборной Германии.

- Как оцените игру своего звена? На Евротуре и в поединке против шведов на ЧМ у вас шайба в ворота не шла. Что скажете сегодня?

- Сегодня получше, конечно. Но ведь самое главное, что мы выиграли обе игры. А прибавлять и дальше надо.

- Чего ждете от матча с немцами?

- Знаю, что сборная Германии – хорошая команда. Немцы уже обыграли здесь США и уже один этот факт говорит о том, что нам надо готовится к поединку с ними по полной программе. Это будет очень интересный матч.