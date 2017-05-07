Алексей Пугин: Руководство «Томи» развалило команду

Полузащитник «Томи» Алексей Пугин назвал причину неудачного сезона команды в чемпионате России.

В продолжающемся 27-м туре РФПЛ занимающий последнее место сибирский клуб лишился шансов сохранить место в классе сильнейших.

Напомним, в декабре стало известно о больших финансовых проблемах томичей, большинство игроков основного состава, которые не получали зарплату с начала сезона, покинули команду. Главный тренер Валерий Петраков во второй части чемпионата вынужден был опираться в основном на игроков, ранее выступавших в молодежной команде.

«Никто не был готов, но так получилось. В принципе, говорят, что причину надо искать в себе, я ищу, но найти не могу. Все идет от руководства, которое развалило команду. Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в премьер-лигу, чтобы так все разрушить?», - задался вопросом Пугин.