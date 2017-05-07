Колумбиец Гавирия выиграл третий этап «Джиро д’Италия», Кузнецов – 12-й
Состоялся третий
этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Победу одержал колумбиец Фернандо
Гавирия, представляющий команду Quick-Step Floors.
Результат
победителя – три часа, 26 минут и 33 секунды. В тройку лучших с аналогичным
временем также вошли немец Рудигер Зелиг и итальянец Джакомо Ниццоло. Лучший
среди россиян Вячеслав Кузнецов из «Катюши» занял 12-е место. На 18-м месте
российский представитель «Газпром-РусВело»
Иван Савицкий.
Отметим,
что Гавирия также возглавил общий зачет гонки.
«Джиро д’Италия»
3-й этап
Тортоли – Кальяри
148 км
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) 3.26,33
2. Рудигер Зелиг (Германия, Bora – Hansgrohe) то же время
3. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek-Segafredo) то же время
4. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) то же время
5. Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors) то же время
6. Константин Сивцов (Белоруссия, Bahrain-Merida) + 0,03
7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) + 0,03
8. Калеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) + 0,13...
12.
Вячеслав Кузнецов (Россия, «Катюша») + 0,13…
18. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») + 0,13
Общий зачет
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) 14.45,16
2. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)+ 0,09
3. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) + 0,13
4. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) + 0,13
5. Константин Сивцов (Белоруссия, Bahrain-Merida) + 0,13
6. Калеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) + 0,17…
43. Ильнур
Закарин (Россия, «Катюша») + 0,43