Колумбиец Гавирия выиграл третий этап «Джиро д’Италия», Кузнецов – 12-й

Состоялся третий этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Победу одержал колумбиец Фернандо Гавирия, представляющий команду Quick-Step Floors.

Результат победителя – три часа, 26 минут и 33 секунды. В тройку лучших с аналогичным временем также вошли немец Рудигер Зелиг и итальянец Джакомо Ниццоло. Лучший среди россиян Вячеслав Кузнецов из «Катюши» занял 12-е место. На 18-м месте российский представитель «Газпром-РусВело» Иван Савицкий.

Отметим, что Гавирия также возглавил общий зачет гонки.

«Джиро д’Италия»

3-й этап

Тортоли – Кальяри

148 км

1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) 3.26,33

2. Рудигер Зелиг (Германия, Bora – Hansgrohe) то же время

3. Джакомо Ниццоло (Италия, Trek-Segafredo) то же время

4. Натан Хаас (Австралия, Dimension Data) то же время

5. Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors) то же время

6. Константин Сивцов (Белоруссия, Bahrain-Merida) + 0,03

7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) + 0,03

8. Калеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) + 0,13...

12. Вячеслав Кузнецов (Россия, «Катюша») + 0,13…



18. Иван Савицкий (Россия, «Газпром-РусВело») + 0,13

Общий зачет



1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) 14.45,16

2. Андрэ Грайпель (Германия, Lotto Soudal)+ 0,09

3. Лукас Постльбергер (Австрия, Bora – Hansgrohe) + 0,13

4. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) + 0,13

5. Константин Сивцов (Белоруссия, Bahrain-Merida) + 0,13

6. Калеб Юэн (Австралия, ORICA-Scott) + 0,17…

43. Ильнур Закарин (Россия, «Катюша») + 0,43