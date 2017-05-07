«Зенит» - «Терек». Игроки вышли на поле с ветеранами Великой Отечественной войны
Перед матчем 27-го тура РФПЛ «Зенит» - «Терек» футболисты обеих команд вышли на поле в сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны.
Перед началом встречи прошла минута молчания.
Напомним, встреча началась в 19:00, «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни, Дзюба
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Пирис, Лебеденко, Мбенг
Предупреждения:
нет - Мохаммади, 27
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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