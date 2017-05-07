Хавьер Грасия: Была уверенность в положительном исходе
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1).
- Мы одержали важную победу. Ребята эту победу заслужили, потому что хорошо поработали все 90 минут. Несмотря на то, что вначале мы пропустили, уступая в счете, ребята действовали хорошо, не боялись играть, старались владеть инициативой. Что важно, не пали духом. В эпизоде с пропущенным голом мы действовали не лучшим образом. Мы первыми пропускаем, такое было во многих предыдущих матчах. Нужно этот компонент улучшать. Но в целом играли хорошо, создавали голевые моменты. «Уфа» по ходу матча нас поджимала, но ребята справились. Очень важно, что одержали две победы подряд. Это хороший импульс на оставшиеся матчи, - цитирует Грасию официальный сайт «Рубина».
После этой игры «Рубин» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 14 мая «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом».
Матч
Голы
Стоцкий 19 (0:1). Цакташ 37 (1:1 - пен.). Цакташ 53 (2:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес, Кузьмин, Мвила, Ткачук (Самбрано, 90), Цакташ, Камболов, Канунников (Жонатас, 74), Рочина (Махатадзе, 84), Жемалетдинов
Уфа: Беленов, Никитин, Сухов, Йокич, Карп (Зубарев, 46), Аликин, Пауревич, Игбун, Засеев (Абдулавов, 74), Стоцкий, Обляков (Кротов, 82)
Предупреждения:
Набиуллин, 70; Мвила, 80; Камболов, 83; Жемалетдинов, 87 - Сухов, 25; Карп, 37; Зубарев, 73; Стоцкий, 77; Кротов, 86
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
07 мая 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция