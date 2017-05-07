Хавьер Грасия: Была уверенность в положительном исходе

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1).

- Мы одержали важную победу. Ребята эту победу заслужили, потому что хорошо поработали все 90 минут. Несмотря на то, что вначале мы пропустили, уступая в счете, ребята действовали хорошо, не боялись играть, старались владеть инициативой. Что важно, не пали духом. В эпизоде с пропущенным голом мы действовали не лучшим образом. Мы первыми пропускаем, такое было во многих предыдущих матчах. Нужно этот компонент улучшать. Но в целом играли хорошо, создавали голевые моменты. «Уфа» по ходу матча нас поджимала, но ребята справились. Очень важно, что одержали две победы подряд. Это хороший импульс на оставшиеся матчи, - цитирует Грасию официальный сайт «Рубина».

После этой игры «Рубин» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 14 мая «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом».