Миодраг Божович покинул пост главного тренера «Црвены Звезды», сообщает rs.n1info.com.

О решении расстаться с белградским клубом 48-летний черногорский специалист объявил после выездного поражения от «Вождоваца» (2:3) в 34-м туре чемпионата Сербии.

Теперь «Црвена Звезда» отстает от лидирующего «Партизана» на три очка за три тура до завершения турнира.

В России Божович известен по работе с «Амкаром», «Москвой», московским «Динамо», «Ростовом» и столичным «Локомотивом».