Симеоне попросил у Мораты несколько круассанов во время матча с «Реалом»

Форвард «Реала» Альваро Мората рассказал о диалоге с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне во время первого матча ½ финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

Во время трансляции камеры поймали момент, когда Симеоне, прикрыв рот рукой, что-то сказал разминающемуся нападающему. Позднее аргентинский тренер заявил, что перекинулся шуткой с испанцем, что подтвердил и сам Мората.

«Симеоне пошутил. Его слова не имеют ничего общего с футболом. Я знаю его, потому что он играл с моим агентом Хуанмой Лопесом. Так что он попросил меня несколько круасанов от бренда, который я запустил», – приводит Marca слова Мораты.

Симеоне имел в виду бренд «Кросантино», который Мората прорекламировал в своем инстаграме.