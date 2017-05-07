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Симеоне попросил у Мораты несколько круассанов во время матча с «Реалом»

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард «Реала» Альваро Мората рассказал о диалоге с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне во время первого матча ½ финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

Во время трансляции камеры поймали момент, когда Симеоне, прикрыв рот рукой, что-то сказал разминающемуся нападающему. Позднее аргентинский тренер заявил, что перекинулся шуткой с испанцем, что подтвердил и сам Мората.

«Симеоне пошутил. Его слова не имеют ничего общего с футболом. Я знаю его, потому что он играл с моим агентом Хуанмой Лопесом. Так что он попросил меня несколько круасанов от бренда, который я запустил», – приводит Marca слова Мораты.

Симеоне имел в виду бренд «Кросантино», который Мората прорекламировал в своем инстаграме.

Матч

Реал - Атлетико - 3:0 (1:0)

Голы

Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)

Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)

Предупреждения:

Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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