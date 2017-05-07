Симеоне попросил у Мораты несколько круассанов во время матча с «Реалом»
Форвард «Реала»
Альваро Мората рассказал о диалоге с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне
во время первого матча ½ финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».
Во время трансляции камеры поймали момент, когда Симеоне, прикрыв рот рукой, что-то сказал разминающемуся нападающему. Позднее аргентинский тренер заявил, что перекинулся шуткой с испанцем, что подтвердил и сам Мората.
«Симеоне пошутил. Его слова не имеют ничего общего с футболом. Я знаю его, потому что он играл с моим агентом Хуанмой Лопесом. Так что он попросил меня несколько круасанов от бренда, который я запустил», – приводит Marca слова Мораты.
Симеоне имел в виду бренд «Кросантино», который Мората прорекламировал в своем инстаграме.
Матч
Голы
Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)
Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)
Предупреждения:
Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция