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«Валенсия» разгромила «Осасуну», Гарай сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Валенсии».

В составе победителей дубль сделал бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай. Также отличились Симоне Дзадза и Родриго. У «Осасуны» забил Мигел Олавиде.

«Валенсия» набрала 43 очка и занимает 12-е место. У «Осасуны» 19 очков и последнее место, гости уже не имеют шансов остаться в примере.

Чемпионат Испании. Примера

36-й тур

Матч

Валенсия - Осасуна - 4:1 (2:0)

Голы

Гарай 22 (1:0). Гарай 45 (2:0). Дзадза 70 (3:0). Родриго 75 (4:0). Олавиде 90 (4:1).

Состав

Валенсия: Доменек, Мангаля, Монтойя, Канселу, Гарай, Перес, Парехо (Родриго, 69), Гайя (Мина, 78), Нани, Солер (Медран, 78), Дзадза

Осасуна: Сиригу, Вуядинович, Буньэль (Фланьо Х., 72), Фуэнтес, Торрес, Тьенса (де лас Куэвас, 32), Чосич, Гарсия Д., Беренгер, Леон (Олавиде, 78), Риера

Предупреждения:

Гайя, 61; Дзадза, 64; Монтойя, 90 - Гарсия Д., 47; Фуэнтес, 77

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

07 мая 17:15, Месталья, Онлайн-трансляция

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