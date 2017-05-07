«Валенсия» разгромила «Осасуну», Гарай сделал дубль
Матч 36-го тура
чемпионата Испании между «Валенсией» и «Осасуной»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Валенсии».
В составе
победителей дубль сделал бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай. Также
отличились Симоне Дзадза и Родриго. У «Осасуны» забил Мигел Олавиде.
«Валенсия» набрала
43 очка и занимает 12-е место. У «Осасуны» 19 очков и последнее место, гости
уже не имеют шансов остаться в примере.
Чемпионат Испании.
Примера
36-й тур
Матч
Валенсия - Осасуна - 4:1 (2:0)
Голы
Гарай 22 (1:0). Гарай 45 (2:0). Дзадза 70 (3:0). Родриго 75 (4:0). Олавиде 90 (4:1).
Состав
Валенсия: Доменек, Мангаля, Монтойя, Канселу, Гарай, Перес, Парехо (Родриго, 69), Гайя (Мина, 78), Нани, Солер (Медран, 78), Дзадза
Осасуна: Сиригу, Вуядинович, Буньэль (Фланьо Х., 72), Фуэнтес, Торрес, Тьенса (де лас Куэвас, 32), Чосич, Гарсия Д., Беренгер, Леон (Олавиде, 78), Риера
Предупреждения:
Гайя, 61; Дзадза, 64; Монтойя, 90 - Гарсия Д., 47; Фуэнтес, 77
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
07 мая 17:15, Месталья, Онлайн-трансляция