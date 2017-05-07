Сергей Семак: «Уфа» - скромный клуб, нас в расчет никто не берет

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями после матча против «Рубина» в 27-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

– Тяжелая игра. Плохо действовали при стандартах у наших ворот. Мы забили и могли забить еще. Старались переломить ход матча, моменты для этого были, но не забили. Будем разбираться и готовиться к следующему матчу.

– Как оцените момент с назначенным пенальти?

– Спросите у судей. Было столько моментов, за которые с них нужно спрашивать. Если Жонатас выходит и хватается за голову, то, что говорить о нас – о скромном клубе. Нас в расчет никто не берет, поэтому мы не говорим о судействе, - цитирует Семака «Матч ТВ».

У казанской команды дубль оформил хорватский полузащитник Мийо Цакташ. Единственный мяч у гостей на счету полузащитника Дмитрия Стоцкого.

После этой игры «Рубин» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», у которой на одно очко больше, занимает седьмое место в чемпионате.

В следующем туре 14 мая «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом». В тот же день «Уфа» на своем поле примет «Анжи».