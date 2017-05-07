Рене Фазель: Если Овечкин зарегистрирован в НОК, он имеет право быть в Пхенчхане

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал возможное участие в Олимпийских играх 2018 года нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина.

- Если Овечкин хочет играть на Олимпиаде и зарегистрирован в Национальном олимпийском комитете, он имеет право быть в Пхенчхане. Есть несколько правовых препятствий, которые мы уточняем. Должны быть выполнены определенные параметры, например, вопросы антидопинга, - передает слова Фазеля Insidethegames.biz.

Напомним, 22 марта Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что она не будет делать паузу в регулярном чемпионате-2017/18 ради Олимпийских игр в Пхенчхане.

Тем не менее, ряд известных игроков (в частности, Александр Овечкин и Евгений Малкин) заявили о своем намерении сыграть в Корее, несмотря на позицию лиги.