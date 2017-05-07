Сборная Франции обыграла Финляндию на чемпионате мира
Сборная Франции обыграла команду Финляндии (5:1) на чемпионате мира.
Встреча группы В прошла в Париже.
У победителей отличились Пьер-Эдуар Беллмар, Антуан Руссель (дважды), Валентен Клерро и Дамьен Флери, у проигравших - Микко Лехтонен.
Французы одержали первую победу на турнире, финны потерпели первое поражение.
9 мая Франция сыграет со Швейцарией, а Финляндия днем ранее встретится с Чехией.
Матч
Финляндия - Франция - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Голы:
Бельмар (Менье, Реч), 14:17 (0:1). Лехтонен (Рантанен, Пильстрём), 21:33 (1:1). Руссель (Бельмар), 33:58 (1:2). Клайру (Яниль, Реч), 38:49 (1:3 - бол.). Руссель (Реч), 48:27 (1:4). Флери (да Коста Т.), 57:49 (1:5).
Место и дата
07 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
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