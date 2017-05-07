Килиан Мбаппе: Пока не выиграю титул с «Монако», меня не волнует ничего другое

Полузащитник «Монако» Килиан Мбаппе после матча 36-го тура лиги 1 с «Нанси» (0:3) заявил, что трансферные слухи не сказываются на его игре.

«У нас есть общая цель, и я очень хочу выиграть титул с клубом, который поставил меня на ноги. Пока этого не произойдет, меня ничего не будет беспокоить. Думаю, так будет продолжаться до конца сезона.

А потом у меня будет два или два с половиной месяца, чтобы принять решение о будущем. Пока же ничего не влияет на мою игру», – приводит Goal.com слова Мбаппе.

Отметим, что в матче с «Нанси» 18-летний Мбаппе вышел на замену за девять минут до конца игры и сделал голевую передачу на Тома Лемара.

Во вторник «Монако» проведет ответный матч ½ финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Турине.

Напомним, монегаски опережают «ПСЖ» на три очка и имеют игру в запасе.