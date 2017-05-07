Килиан Мбаппе: Пока не выиграю титул с «Монако», меня не волнует ничего другое
Полузащитник «Монако»
Килиан Мбаппе после матча 36-го тура лиги 1 с «Нанси» (0:3) заявил, что
трансферные слухи не сказываются на его игре.
«У нас есть общая цель, и я очень хочу выиграть титул с клубом, который поставил меня на ноги. Пока этого не произойдет, меня ничего не будет беспокоить. Думаю, так будет продолжаться до конца сезона.
А потом у меня будет два или два с половиной месяца, чтобы принять решение о будущем. Пока же ничего не влияет на мою игру», – приводит Goal.com слова Мбаппе.
Отметим, что в матче с «Нанси» 18-летний Мбаппе вышел на замену за девять минут до конца игры и сделал голевую передачу на Тома Лемара.
Во вторник «Монако» проведет ответный матч ½ финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Турине.
Напомним, монегаски опережают «ПСЖ» на три очка и имеют игру в запасе.
Матч
Голы
Бадила 3 (0:1 - автогол). Силва 40 (0:2). Лемар 86 (0:3).
Состав
Нанси: Н'Ди Ассембе, Диагне, Шретьен, Чето, Бадила, Куффо, Мауасса (Диа, 64), Марчетти (Гудилье, 31), Робич (Манданне, 70), Бюзен, Хаджи
Монако: Субашич, Сидибе, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Силва (Раджи, 88), Дирар, Лемар, Моутинью, Фалькао (Бакайоко, 78), Жермен (Мбаппе, 82)
Предупреждения:
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
06 мая 21:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция