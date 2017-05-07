Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Италия1 : 10Россия
Футбол  Оренбург1 : 0Краснодар
Футбол  Зенит0 : 1Терек
Теннис  Шарапова4:6, 6:4, 6:0Лючич-Барони
Футбол  Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
Футбол  Милан- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Килиан Мбаппе: Пока не выиграю титул с «Монако», меня не волнует ничего другое

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Монако» Килиан Мбаппе после матча 36-го тура лиги 1 с «Нанси» (0:3) заявил, что трансферные слухи не сказываются на его игре.

«У нас есть общая цель, и я очень хочу выиграть титул с клубом, который поставил меня на ноги. Пока этого не произойдет, меня ничего не будет беспокоить. Думаю, так будет продолжаться до конца сезона.

А потом у меня будет два или два с половиной месяца, чтобы принять решение о будущем. Пока же ничего не влияет на мою игру», – приводит Goal.com слова Мбаппе.

Отметим, что в матче с «Нанси» 18-летний Мбаппе вышел на замену за девять минут до конца игры и сделал голевую передачу на Тома Лемара.

Во вторник «Монако» проведет ответный матч ½ финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» в Турине.

Напомним, монегаски опережают «ПСЖ» на три очка и имеют игру в запасе.

Матч

Нанси - Монако - 0:3 (0:2)

Голы

Бадила 3 (0:1 - автогол). Силва 40 (0:2). Лемар 86 (0:3).

Состав

Нанси: Н'Ди Ассембе, Диагне, Шретьен, Чето, Бадила, Куффо, Мауасса (Диа, 64), Марчетти (Гудилье, 31), Робич (Манданне, 70), Бюзен, Хаджи

Монако: Субашич, Сидибе, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Силва (Раджи, 88), Дирар, Лемар, Моутинью, Фалькао (Бакайоко, 78), Жермен (Мбаппе, 82)

Предупреждения:

Робич, 9 - Сидибе, 35

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

06 мая 21:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Куйперс назначен на матч «Ювентус» – «Монако»Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать ответный матч ½ финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Монако».«Лион» вырвал победу в матче с «Нантом»Футболисты «Лиона» на своем поле не смогли переиграть «Нант» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на поле стадиона «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 3:2.«Ренн» обыграл «Монпелье»Матч 36-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Монпелье» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ренна».«Арсенал» готов заплатить «Монако» 85 миллионов фунтов за Мбаппе и сделать его основным форвардом«Арсенал» не отказывается от планов приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе.Лига 1. 36-й тур. «Лион» – «Нант», «Марсель» - «Ницца» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».Разгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утраРазгромы от «Барсы» и «Реала», ничья в Турине и 2 шайбы Овечкина и Кузнецова за 27 секунд. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главный новостей утра воскресенья.«Монако» обыграл «Нанси» и продолжает лидировать в чемпионате ФранцииМатч 36-го тура чемпионата Франции между «Нанси» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Монако».«ПСЖ» разгромил «Бастию», Кавани сделал дубльМатч 36-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Бастией» завершился убедительной победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «ПСЖ».План Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутболаПлан Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.«Монако» стал совладельцем бельгийского клуба «Серкль Брюгге»Футбольный клуб «Монако» приобрел контрольный пакет акций бельгийского клуба «Серкль Брюгге», сообщает официальный сайт монегасков.«Сент-Этьен» и «Бордо» сыграли вничьюМатч 36-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Бордо» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«ПСЖ» рассматривает Обамеянга как запасной вариант после Санчеса«ПСЖ» намерен в следующем сезоне усилить атаку. Рассматриваются кандидатуры форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга и нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса.Арсен Венгер: Прошлым летом я пытался пригласить Мбаппе в «Арсенал»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пытался летом 2016 года пригласить в столичный клуб форварда «Монако» Килиана Мбаппе.Мбаппе согласился перейти в «Реал» из-за ЗиданаКак сообщает «Газета.ru» со ссылкой на мадридское издание Marca, форвард «Монако» Килиан Мбаппе переедет в чемпионат Испании.«Бастии» присуждено техническое поражение в матче с «Лионом»Дисциплинарный комитет Лиги 1 присудил корсиканской «Бастии» техническое поражение за беспорядки фанатов на футбольном матче с «Лионом», который состоялся 16 апреля.Гонсало Игуаин: Возможный финал ЛЧ с «Реалом» станет особенным для меняАргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что вероятный финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» станет особенным в его карьере.Виктор Икпеба: Забей Мбаппе, матч сложился бы иначеБывший нападающий «Монако» Виктор Икпеба прокомментировал поражение (0:2) своей команды от «Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов.«Атлетико» начал переговоры с «Лионом» по трансферу ЛяказеттаФорвард «Лиона» Александр Ляказетт станет главной трансферной целью «Атлетико» в ближайшее межсезонье, сообщает L’Equipe.Алвес-шоу. «Ювентус» одной ногой в финале ЛЧАлвес-шоу. «Ювентус» одной ногой в финале ЛЧ«Ювентус» благодаря вдохновенной игре бразильца Даниэла Алвеса на выезде обыграл «Монако» и практически обеспечил себе выход в финал турнира«Алвес – ты просто космос!». Стогниенко и Ко – о первых полуфинальных матчах ЛЧ«Алвес – ты просто космос!». Стогниенко и Ко – о первых полуфинальных матчах ЛЧ«Советский спорт» представляет самые яркие комментарии первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Хоккей
Сборная Франции обыграла Финляндию на чемпионате мира
Хоккей
Рене Фазель: Если Овечкин зарегистрирован в НОК, он имеет право быть в Пхенчхане
Футбол
Сергей Семак: «Уфа» - скромный клуб, нас в расчет никто не берет
Футбол
«Валенсия» разгромила «Осасуну», Гарай сделал дубль
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Нанси
Нансикалендарьстатистика
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппевсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости