«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Арсенала».

Все мячи были забиты во втором тайме. Открыл счет Гранит Джака, поразивший ворота дальним ударом при помощи рикошета. Второй мяч в активе бывшего игрока «МЮ» Данни Уэлбека, головой замкнувшего навес Окслейда-Чемберлена.

«Арсенал» набрал 63 очка и занимает шестое место. У «Манчестер Юнайтед» 65 очков и пятое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур