«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Матч 36-го тура
чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Арсенала».
Все мячи были
забиты во втором тайме. Открыл счет Гранит Джака, поразивший ворота дальним
ударом при помощи рикошета. Второй мяч в активе бывшего игрока «МЮ» Данни
Уэлбека, головой замкнувшего навес Окслейда-Чемберлена.
«Арсенал» набрал
63 очка и занимает шестое место. У «Манчестер Юнайтед» 65 очков и пятое место. «Советский
спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
36-й тур
Матч
Арсенал - Манчестер Юнайтед - 2:0 (0:0)
Голы
Джака 54 (1:0). Уэлбек 57 (2:0).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Холдинг, Монреаль, Гиббс, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 85), Озил, Джака (Коклен, 76), Рэмзи, Санчес, Уэлбек (Жиру, 84)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Туанзебе, Дармиан, Мата (МакТоминай, 86), Эррера (Рэшфорд, 63), Кэррик, Мхитарян (Лингард, 60), Руни, Марсьяль
Предупреждения:
Косьельни, 67 - нет
Место и дата
07 мая 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция