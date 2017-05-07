«Лион» вырвал победу в матче с «Нантом»

Футболисты «Лиона» на своем поле не смогли переиграть «Нант» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на поле стадиона «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче на 19-й минуте встречи открыл полузащитник «Нанта» Валентин Ронжье. На 65-й и 70-й минуте встречи Набиль Фекир и Максвелл Корне вывели «Лион» вперед. Однако спустя пять минут Гийом Жилле восстановил равновесие в счете. На 85-й минуте нападающий «лиона» Максвелл Корне оформил дубль и принес победу своей команде.

После этой игры «Лион» набрал 63 очка и занимает четвертое место в чемпионате Франции. «Нант», имея в своем активе 48 очков, находится на восьмой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре 14 мая «Лион» на выезде сыграет против «Монпелье». В тот же день «Нант» на своем поле примет «Генгам».