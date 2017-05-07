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«Лион» вырвал победу в матче с «Нантом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Лиона» на своем поле не смогли переиграть «Нант» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на поле стадиона «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче на 19-й минуте встречи открыл полузащитник «Нанта» Валентин Ронжье. На 65-й и 70-й минуте встречи Набиль Фекир и Максвелл Корне вывели «Лион» вперед. Однако спустя пять минут Гийом Жилле восстановил равновесие в счете. На 85-й минуте нападающий «лиона» Максвелл Корне оформил дубль и принес победу своей команде.

После этой игры «Лион» набрал 63 очка и занимает четвертое место в чемпионате Франции. «Нант», имея в своем активе 48 очков, находится на восьмой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре 14 мая «Лион» на выезде сыграет против «Монпелье». В тот же день «Нант» на своем поле примет «Генгам».

Матч

Лион - Нант - 3:2 (0:1)

Голы

Роньер 19 (0:1). Фекир 65 (1:1 - пен.). Корне 70 (2:1). Жийе 75 (2:2). Корне 80 (3:2).

Состав

Лион: Лопеш, Рафаэл, Нкулу, Маммана, Морель, Тусар, Гоналон, Геззаль (Вальбуэна, 71), Ляказетт (Корне, 62), Депай, Фекир (Ферри, 81)

Нант: Дюпе, Карлос, Дюбуа, Лима, Джиджи, Роньер, Жийе, Накулма (Бамму, 63), Томассон (Оливейра, 86), Арит, Сала (Илоки, 81)

Предупреждения:

нет - Карлос, 45

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

07 мая 18:00, Жерлан, Онлайн-трансляция

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