«Лион» вырвал победу в матче с «Нантом»
Футболисты «Лиона» на своем поле не смогли переиграть «Нант» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на поле стадиона «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 3:2.
Счет в матче на 19-й минуте встречи открыл полузащитник «Нанта» Валентин Ронжье. На 65-й и 70-й минуте встречи Набиль Фекир и Максвелл Корне вывели «Лион» вперед. Однако спустя пять минут Гийом Жилле восстановил равновесие в счете. На 85-й минуте нападающий «лиона» Максвелл Корне оформил дубль и принес победу своей команде.
После этой игры «Лион» набрал 63 очка и занимает четвертое место в чемпионате Франции. «Нант», имея в своем активе 48 очков, находится на восьмой строчке в турнирной таблице.
В следующем туре 14 мая «Лион» на выезде сыграет против «Монпелье». В тот же день «Нант» на своем поле примет «Генгам».
Матч
Голы
Роньер 19 (0:1). Фекир 65 (1:1 - пен.). Корне 70 (2:1). Жийе 75 (2:2). Корне 80 (3:2).
Состав
Лион: Лопеш, Рафаэл, Нкулу, Маммана, Морель, Тусар, Гоналон, Геззаль (Вальбуэна, 71), Ляказетт (Корне, 62), Депай, Фекир (Ферри, 81)
Нант: Дюпе, Карлос, Дюбуа, Лима, Джиджи, Роньер, Жийе, Накулма (Бамму, 63), Томассон (Оливейра, 86), Арит, Сала (Илоки, 81)
Предупреждения:
нет - Карлос, 45
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
07 мая 18:00, Жерлан, Онлайн-трансляция