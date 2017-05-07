Олег Кузьмин: Хотели показать «Уфе», что играем дома
Защитник «Рубина» Олег
Кузьмин подвел итоги матча 27-го тура премьер-лиги с «Уфой» (2:1) на «Казань
Арене».
– «Рубин» давил весь
матч, изначально была установка поддавливать с первых минут?
– Да, мы планировали начать агрессивно, показать, что играем дома, – приводит слова Кузьмина официальный сайт «Рубина». – Можно сказать, что нам это удалось, но в итоге мы пропустили. Несмотря на это, старались гнуть свою линию. Хорошо, что забили со стандарта. Долго это не получалось.
– В двух домашних
играх подряд «Рубин» пропускает после длинных забросов. Почему это происходит?
– Причина, наверное, в потере концентрации. Вообще очень много таких ошибок допускаем в этом сезоне, после длинных передач, после диагоналей пропускаем. Опять же, мы это разбираем, делаем выводы, но пока, к сожалению, не получается.
Напомним, «Рубин» одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмое место, опередив «Локомотив», который в понедельник сыграет в гостях с «Анжи».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Стоцкий 19 (0:1). Цакташ 37 (1:1 - пен.). Цакташ 53 (2:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес, Кузьмин, Мвила, Ткачук (Самбрано, 90), Цакташ, Камболов, Канунников (Жонатас, 74), Рочина (Махатадзе, 84), Жемалетдинов
Уфа: Беленов, Никитин, Сухов, Йокич, Карп (Зубарев, 46), Аликин, Пауревич, Игбун, Засеев (Абдулавов, 74), Стоцкий, Обляков (Кротов, 82)
Предупреждения:
Набиуллин, 70; Мвила, 80; Камболов, 83; Жемалетдинов, 87 - Сухов, 25; Карп, 37; Зубарев, 73; Стоцкий, 77; Кротов, 86
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
07 мая 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция