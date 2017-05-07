Олег Кузьмин: Хотели показать «Уфе», что играем дома

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин подвел итоги матча 27-го тура премьер-лиги с «Уфой» (2:1) на «Казань Арене».

– «Рубин» давил весь матч, изначально была установка поддавливать с первых минут?

– Да, мы планировали начать агрессивно, показать, что играем дома, – приводит слова Кузьмина официальный сайт «Рубина». – Можно сказать, что нам это удалось, но в итоге мы пропустили. Несмотря на это, старались гнуть свою линию. Хорошо, что забили со стандарта. Долго это не получалось.

– В двух домашних играх подряд «Рубин» пропускает после длинных забросов. Почему это происходит?

– Причина, наверное, в потере концентрации. Вообще очень много таких ошибок допускаем в этом сезоне, после длинных передач, после диагоналей пропускаем. Опять же, мы это разбираем, делаем выводы, но пока, к сожалению, не получается.

Напомним, «Рубин» одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмое место, опередив «Локомотив», который в понедельник сыграет в гостях с «Анжи».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча