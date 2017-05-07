«Сидней» стал чемпионом Австралии, обыграв в финале «Мельбурн Виктори»
Финальный матч
плей-офф чемпионата Австралии между «Сиднеем» и «Мельбурн Виктори» завершился
победой «Сиднея» в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью – 1:1.
На 20-й минуте
Бесарт Бериша вывел «Мельбурн» вперед. У «Сиднея» сравнял результат Райан
Грант. В дальнейшем командам отличиться не удалось как в основное, так и
в дополнительное время. В серии пенальти «Сидней» победил со счетом 4:2.
Чемпионат Австралии. Плей-офф
Финал
«Сидней»– «Мельбурн Виктори» – 1:1, по пенальти – 4:2
Голы: Грант, 69 – Бериша, 20
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