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«Сидней» стал чемпионом Австралии, обыграв в финале «Мельбурн Виктори»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч плей-офф чемпионата Австралии между «Сиднеем» и «Мельбурн Виктори» завершился победой «Сиднея» в серии пенальти. Основное время матча завершилось вничью – 1:1.

На 20-й минуте Бесарт Бериша вывел «Мельбурн» вперед. У «Сиднея» сравнял результат Райан Грант. В дальнейшем командам отличиться не удалось как в основное, так и в дополнительное время. В серии пенальти «Сидней» победил со счетом 4:2.

Чемпионат Австралии. Плей-офф

Финал

«Сидней»– «Мельбурн Виктори» – 1:1, по пенальти – 4:2

Голы: Грант, 69 – Бериша, 20

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