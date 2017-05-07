Мийо Цакташ: После пропущенного гола наша самоуверенность упала

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ, отметившийся дублем в домашнем матче 27-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:1), ответил на вопросы журналистов.

- Отличное настроение после этого матча, все было хорошо. Когда пропустили гол, немножко упала самоуверенность, но после пенальти стало лучше. Мы должны были выиграть дома, показать свой лучший футбол.

- Почему так хитро решили пробить пенальти?

- Я хотел бить в угол, куда прыгнул вратарь, но Денис Ткачук сказал мне бить по центру, так и сделал. В прошлом сезоне в Самаре забил таким же ударом.

- Момент со штангой в первом тайме - это наигранная комбинация?

- Да, мы это тренировали, так договаривались, что я должен был оказаться в том месте. Но не повезло - от вратаря мяч попал в штангу.