Мийо Цакташ: После пропущенного гола наша самоуверенность упала
Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ, отметившийся дублем в домашнем матче 27-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:1), ответил на вопросы журналистов.
- Отличное настроение после этого матча, все было хорошо. Когда пропустили гол, немножко упала самоуверенность, но после пенальти стало лучше. Мы должны были выиграть дома, показать свой лучший футбол.
- Почему так хитро решили пробить пенальти?
- Я хотел бить в угол, куда прыгнул вратарь, но Денис Ткачук сказал мне бить по центру, так и сделал. В прошлом сезоне в Самаре забил таким же ударом.
- Момент со штангой в первом тайме - это наигранная комбинация?
- Да, мы это тренировали, так договаривались, что я должен был оказаться в том месте. Но не повезло - от вратаря мяч попал в штангу.
Матч
Голы
Стоцкий 19 (0:1). Цакташ 37 (1:1 - пен.). Цакташ 53 (2:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес, Кузьмин, Мвила, Ткачук (Самбрано, 90), Цакташ, Камболов, Канунников (Жонатас, 74), Рочина (Махатадзе, 84), Жемалетдинов
Уфа: Беленов, Никитин, Сухов, Йокич, Карп (Зубарев, 46), Аликин, Пауревич, Игбун, Засеев (Абдулавов, 74), Стоцкий, Обляков (Кротов, 82)
Предупреждения:
Набиуллин, 70; Мвила, 80; Камболов, 83; Жемалетдинов, 87 - Сухов, 25; Карп, 37; Зубарев, 73; Стоцкий, 77; Кротов, 86
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
07 мая 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция