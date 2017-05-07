Серхио Санчес: У «Рубина» есть все возможности, чтобы совершенствоваться

Защитник «Рубина» Серхио Санчес поделился мнением о матче 27-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:1).

— Думаю, что несколько факторов благоприятно сложились для «Рубина». У нас хороший подбор футболистов, которым нужно выйти на поле и показать это. Мы стараемся играть в свой футбол, и у команды есть все возможности, чтобы совершенствоваться, - передает слова Санчеса официальный сайт «Рубина».

После этой игры «Рубин» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 14 мая «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом».