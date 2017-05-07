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Серхио Санчес: У «Рубина» есть все возможности, чтобы совершенствоваться

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Защитник «Рубина» Серхио Санчес поделился мнением о матче 27-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:1).

— Думаю, что несколько факторов благоприятно сложились для «Рубина». У нас хороший подбор футболистов, которым нужно выйти на поле и показать это. Мы стараемся играть в свой футбол, и у команды есть все возможности, чтобы совершенствоваться, - передает слова Санчеса официальный сайт «Рубина».

После этой игры «Рубин» набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 14 мая «Рубин» на выезде сыграет с «Ростовом».

Матч

Рубин - Уфа - 2:1 (1:1)

Голы

Стоцкий 19 (0:1). Цакташ 37 (1:1 - пен.). Цакташ 53 (2:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Санчес, Кузьмин, Мвила, Ткачук (Самбрано, 90), Цакташ, Камболов, Канунников (Жонатас, 74), Рочина (Махатадзе, 84), Жемалетдинов

Уфа: Беленов, Никитин, Сухов, Йокич, Карп (Зубарев, 46), Аликин, Пауревич, Игбун, Засеев (Абдулавов, 74), Стоцкий, Обляков (Кротов, 82)

Предупреждения:

Набиуллин, 70; Мвила, 80; Камболов, 83; Жемалетдинов, 87 - Сухов, 25; Карп, 37; Зубарев, 73; Стоцкий, 77; Кротов, 86

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

07 мая 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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