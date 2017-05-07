Российский прыгун в воду Бондарь, ранее выступавший за Украину, пропустит чемпионат Европы в Киеве

Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Александр Бондарь не выступит на чемпионате Европы в Киеве, сообщила главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

«Бондарь пропустит чемпионат Европы в Киеве. В синхронных прыжках с вышки его заменит Роман Измайлов, в синхронных прыжках выступят Никита Шлейхер и Александр Белевцев», – приводит «Р-Спорт» слова Моисеевой.

Напомним, ранее Бондарь выступал за Украину, но осенью 2016 года получил российский паспорт.

23-летний Бондарь является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года и двукратным чемпионом Европы 2013 года. Также Бондарь принимал участие в Олимпийских играх 2012 года.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 18 июня в Киеве в спортивном центре «Лико».