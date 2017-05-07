Жозе Моуринью: Разочарован результатом, но не нашей игрой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевое поражение от «Арсенала» (0:2) в 36-м туре чемпионата Англии.

- Я разочарован результатом, но не нашей игрой. Мы проиграли потому, что не забили, а ведь для этого у нас были отличные шансы. Соперник же оказался удачлив. У меня нет никаких вопросов к игрокам, которые в течение нескольких недель не провели на поле ни минуты – Фил Джонс, Крис Смоллинг и Хуан Мата были великолепны.

Наша команда была хороша, организована, мы хотели выиграть, играли на победу. На мой взгляд, «Арсенал» был не лучше нас, - цитирует португальского специалиста BBC Sport.