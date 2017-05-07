Жозе Моуринью: Разочарован результатом, но не нашей игрой
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевое поражение от «Арсенала» (0:2) в 36-м туре чемпионата Англии.
- Я разочарован результатом, но не нашей игрой. Мы проиграли потому, что не забили, а ведь для этого у нас были отличные шансы. Соперник же оказался удачлив. У меня нет никаких вопросов к игрокам, которые в течение нескольких недель не провели на поле ни минуты – Фил Джонс, Крис Смоллинг и Хуан Мата были великолепны.
Наша команда была хороша, организована, мы хотели выиграть, играли на победу. На мой взгляд, «Арсенал» был не лучше нас, - цитирует португальского специалиста BBC Sport.
Матч
Арсенал - Манчестер Юнайтед - 2:0 (0:0)
Голы
Джака 54 (1:0). Уэлбек 57 (2:0).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Холдинг, Монреаль, Гиббс, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 85), Озил, Джака (Коклен, 76), Рэмзи, Санчес, Уэлбек (Жиру, 84)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Туанзебе, Дармиан, Мата (МакТоминай, 86), Эррера (Рэшфорд, 63), Кэррик, Мхитарян (Лингард, 60), Руни, Марсьяль
Предупреждения:
Косьельни, 67 - нет
Место и дата
07 мая 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция