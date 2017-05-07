«Фрайбург» обыграл «Шальке»
Матч 32-го тура
чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Шальке» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шальке».
В составе
победителей дубль сделал Флориан Нидерлехнер. Оба мяча он забил с пенальти. У «Фрайбурга»
47 очков, команда занимает пятое место в бундеслиге. У «Шальке» 41 очко и
десятое место.
Чемпионат
Германии. Бундеслига
32-й тур
Матч
Фрайбург - Шальке 04 - 2:0 (2:0)
Голы
Нидерлехнер 22 (1:0). Нидерлехнер 31 (2:0 - пен.).
Состав
Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Игньевски, Абраши, Хёфлер, Булут (Штенцель, 88), Хаберер, Нидерлехнер (Грифо, 75), Филипп (Петерсен, 69)
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Бадштубер, Колашинац, Коке, Стамбули (Хунтелар, 46), Калигиури (Ди Санто, 76), Коноплянка (Авдижай, 61), Бенталеб, Горецка, Бургшталлер
Предупреждения:
нет - Хёведес, 46; Авдижай, 63
Судья:
Роберт Кампка (Германия)
Место и дата
07 мая 18:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция