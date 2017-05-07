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«Фрайбург» обыграл «Шальке»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 32-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шальке».

В составе победителей дубль сделал Флориан Нидерлехнер. Оба мяча он забил с пенальти. У «Фрайбурга» 47 очков, команда занимает пятое место в бундеслиге. У «Шальке» 41 очко и десятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

32-й тур

Матч

Фрайбург - Шальке 04 - 2:0 (2:0)

Голы

Нидерлехнер 22 (1:0). Нидерлехнер 31 (2:0 - пен.).

Состав

Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Игньевски, Абраши, Хёфлер, Булут (Штенцель, 88), Хаберер, Нидерлехнер (Грифо, 75), Филипп (Петерсен, 69)

Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Бадштубер, Колашинац, Коке, Стамбули (Хунтелар, 46), Калигиури (Ди Санто, 76), Коноплянка (Авдижай, 61), Бенталеб, Горецка, Бургшталлер

Предупреждения:

нет - Хёведес, 46; Авдижай, 63

Судья:

Роберт Кампка (Германия)

Место и дата

07 мая 18:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

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