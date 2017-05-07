«Зенит» - «Терек». Сине-бело-голубые пропустили первый гол на новом стадионе
Во время матча 27-го тура РФПЛ «Зенит» - «Терек» хозяева пропустили первый гол на стадионе «Санкт-Петербург».
Автором мяча в ворота «Зенита» стал Аблай Мбенг, который отличился на 65-й минуте.
Напомним, матч против «Терека» стал второй официальной игрой «Зенита» на арене после встречи с «Уралом» (2:0).
К 70-й минуте сине-бело-голубые проигрывают со счетом 0:1, «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Мбенг 65 (0:1).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83)
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев (Грозав, 81), Мохаммади, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76)
Предупреждения:
Удаления:
Шатов, 90 - нет
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция