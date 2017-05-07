Нэтан Маккиннон: Такое ощущение, что шайба повсюду следовала за мной

Форвард сборной Канады Нэтан Маккиннон подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира со Словенией (7:2), в котором он набрал 4 (3+1) очка.

«Такое ощущение, что шайба повсюду следовала за мной. Я забил пару трудовых голов. Скинс (Джефф Скиннер) и Джи (Клод Жиру) здорово постарались для меня. А Марнер сделал мне отличный пас через всю площадку, после чего мне удалось забить», – приводит слова Маккиннона официальный сайт ИИХФ.

Напомним, Канада возглавляет группу B, одержав две победы. В первый день турнира «кленовые листья» выиграли у Чехии (4:1).

Добавим, что вместе с форвардом сборной России Артемием Панариным Маккиннон лидирует в списке лучших снайперов чемпионата. На счету обоих нападающих по три шайбы в двух матчах.