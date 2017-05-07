Нэтан Маккиннон: Такое ощущение, что шайба повсюду следовала за мной
Форвард сборной
Канады Нэтан Маккиннон подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира со
Словенией (7:2), в котором он набрал 4 (3+1) очка.
«Такое ощущение, что шайба повсюду следовала за мной. Я забил пару трудовых голов. Скинс (Джефф Скиннер) и Джи (Клод Жиру) здорово постарались для меня. А Марнер сделал мне отличный пас через всю площадку, после чего мне удалось забить», – приводит слова Маккиннона официальный сайт ИИХФ.
Напомним, Канада возглавляет группу B, одержав две победы. В первый день турнира «кленовые листья» выиграли у Чехии (4:1).
Добавим, что вместе с форвардом сборной России Артемием Панариным Маккиннон лидирует в списке лучших снайперов чемпионата. На счету обоих нападающих по три шайбы в двух матчах.
Матч
Словения - Канада - 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)
Голы:
Бэрри (Симмондс, Конечны), 4:30 (0:1). Маккиннон (Скиннер, Бэрри), 14:36 (0:2). Пойнт (Конечны), 16:14 (0:3). Маккиннон (Жиру, Де Хаан), 24:44 (0:4). Маккиннон (Бэрри, Марнер), 25:43 (0:5 - бол.). Муршак (Саболич, Претнар), 35:44 (1:5). Марнер (Конечны), 37:11 (1:6). Скиннер (Бэрри, Маккиннон), 47:07 (1:7). Урбаш (Краньич, Претнар), 57:55 (2:7).
Место и дата
07 мая 13:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция