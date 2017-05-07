«Зенит» проиграл «Тереку», «Спартак» досрочно стал чемпионом России

В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».



После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Напомним, следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».