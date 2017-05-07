Мик Шумахер дебютировал в качестве комментатора
Немецкий гонщик,
сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик попробовал себя в
качестве комментатора. Он прокомментировал гонки кузовного чемпионата
DTM в Хоккенхайме.
«По-моему, мне нужно еще потренироваться», -
сказал Шумахер после завершения гонки. Его слова приводит F1news.
При этом он заверил, что сам не собирается
переходить в DTM.
«Я полностью сосредоточен на гонках машин с
открытыми колесами, на Формуле- 1, потому что я люблю. когда видно, что
делается с шинами. Я прекрасно чувствую себя в Формуле-3, эти гонки доставляют
мне огромное удовольствие», – заявил Шумахер-младший.
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