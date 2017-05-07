Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Италия1 : 10Россия
Футбол  Оренбург1 : 0Краснодар
Футбол  Зенит0 : 1Терек
Теннис  Шарапова4:6, 6:4, 6:0Лючич-Барони
Футбол  Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
Футбол  Милан- : -Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мик Шумахер дебютировал в качестве комментатора

Источник:  F1news.ruКомментарии

Немецкий гонщик, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик попробовал себя в качестве комментатора. Он прокомментировал гонки кузовного чемпионата DTM в Хоккенхайме.

«По-моему, мне нужно еще потренироваться», - сказал Шумахер после завершения гонки. Его слова приводит F1news.

При этом он заверил, что сам не собирается переходить в DTM.

«Я полностью сосредоточен на гонках машин с открытыми колесами, на Формуле- 1, потому что я люблю. когда видно, что делается с шинами. Я прекрасно чувствую себя в Формуле-3, эти гонки доставляют мне огромное удовольствие», – заявил Шумахер-младший.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Хоккей
Сборная Франции обыграла Финляндию на чемпионате мира
Хоккей
Рене Фазель: Если Овечкин зарегистрирован в НОК, он имеет право быть в Пхенчхане
Футбол
Сергей Семак: «Уфа» - скромный клуб, нас в расчет никто не берет
Футбол
«Валенсия» разгромила «Осасуну», Гарай сделал дубль
все новости