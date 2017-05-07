Мик Шумахер дебютировал в качестве комментатора

Немецкий гонщик, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик попробовал себя в качестве комментатора. Он прокомментировал гонки кузовного чемпионата DTM в Хоккенхайме.

«По-моему, мне нужно еще потренироваться», - сказал Шумахер после завершения гонки. Его слова приводит F1news.

При этом он заверил, что сам не собирается переходить в DTM.

«Я полностью сосредоточен на гонках машин с открытыми колесами, на Формуле- 1, потому что я люблю. когда видно, что делается с шинами. Я прекрасно чувствую себя в Формуле-3, эти гонки доставляют мне огромное удовольствие», – заявил Шумахер-младший.