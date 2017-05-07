Арсен Венгер: У «Арсенала» есть математические шансы попасть в четверку, но нам нужна помощь
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 36-м туре чемпионата Англии.
«Мы победили в упорной борьбе. В первом тайме немного нервничали, во втором преодолели себя и забили два мяча. Схема 3-4-3? Она придает нашей обороне большую стабильность, потому что был период, когда мы слишком много пропускали. Эта схема не идеальна, но сейчас игре в обороне мы уделяем больше внимания, чем месяц назад. У «Арсенала» есть математические шансы финишировать в четверке, но нам нужна определенная помощь. Но лучшая помощью для нас будут наши собственные победы в оставшихся играх», - цитирует специалиста BBC Sport.
На вопрос, какие чувства он испытывает, одержав первую победу над Жозе Моуринью, Венгер сказал: «Мы много раз играли вничью, к тому же нам противостояли фантастические команды. Так что речь не идет о противостоянии тренеров.
Матч
Арсенал - Манчестер Юнайтед - 2:0 (0:0)
Голы
Джака 54 (1:0). Уэлбек 57 (2:0).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Холдинг, Монреаль, Гиббс, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 85), Озил, Джака (Коклен, 76), Рэмзи, Санчес, Уэлбек (Жиру, 84)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Джонс, Туанзебе, Дармиан, Мата (МакТоминай, 86), Эррера (Рэшфорд, 63), Кэррик, Мхитарян (Лингард, 60), Руни, Марсьяль
Предупреждения:
Косьельни, 67 - нет
Место и дата
07 мая 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция