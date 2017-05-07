Арсен Венгер: У «Арсенала» есть математические шансы попасть в четверку, но нам нужна помощь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 36-м туре чемпионата Англии.

«Мы победили в упорной борьбе. В первом тайме немного нервничали, во втором преодолели себя и забили два мяча. Схема 3-4-3? Она придает нашей обороне большую стабильность, потому что был период, когда мы слишком много пропускали. Эта схема не идеальна, но сейчас игре в обороне мы уделяем больше внимания, чем месяц назад. У «Арсенала» есть математические шансы финишировать в четверке, но нам нужна определенная помощь. Но лучшая помощью для нас будут наши собственные победы в оставшихся играх», - цитирует специалиста BBC Sport.

На вопрос, какие чувства он испытывает, одержав первую победу над Жозе Моуринью, Венгер сказал: «Мы много раз играли вничью, к тому же нам противостояли фантастические команды. Так что речь не идет о противостоянии тренеров.