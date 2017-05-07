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Куйперс назначен на матч «Ювентус» – «Монако»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать ответный матч ½ финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Монако».

Назначение на игру получил голландец Бьорн Куйперс, которому будут помогать его соотечественники лайнсмены Сандер ван Рекел и Эрвин Зейнстра, а также дополнительные ассистенты Пол ван Бекел и Данни Маккели. В роли запасного арбитра на матче будет работать Марио Дикс.

Отметим, что бригада во главе с Куйперсом судила ответный матч ¼ финала «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на «Камп Ноу».

Напомним, матч «Ювентус» – «Монако» пройдет 9 мая на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

Первая игра на стадионе «Луи II» завершилась победой «Ювентуса» (2:0).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Ювентус - Монако

Место и дата

09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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