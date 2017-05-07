Куйперс назначен на матч «Ювентус» – «Монако»
Стала известна
бригада арбитров, которая будет обслуживать ответный матч ½ финала Лиги
чемпионов «Ювентус» – «Монако».
Назначение на игру получил голландец Бьорн Куйперс, которому будут помогать его соотечественники лайнсмены Сандер ван Рекел и Эрвин Зейнстра, а также дополнительные ассистенты Пол ван Бекел и Данни Маккели. В роли запасного арбитра на матче будет работать Марио Дикс.
Отметим, что бригада во главе с Куйперсом судила ответный матч ¼ финала «Барселона» – «Ювентус» (0:0) на «Камп Ноу».
Напомним, матч «Ювентус» – «Монако» пройдет 9 мая на «Ювентус Стэдиум» в Турине.
Первая игра на стадионе «Луи II» завершилась победой «Ювентуса» (2:0).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция