Янне Карлссон: Играть нужно все 60 минут, и это доказал матч с США
Главный тренер датчан Янне Карлссон прокомментировал крупное поражение своей команды в матче группового этапа против США (2:7) на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.
- Мы понимали, что нам противостоит очень сильная команда, которая к тому же проиграла немцам и была дополнительно мотивирована. Мы рано пропустили, что в таких играх сродни самоубийству. Несмотря на это, в первом периоде мы выглядели неплохо, а в начале второго – еще лучше. Временами мы показывали игру топ-уровня. Но при этом пропустили два глупых гола. В последние минуты мы просто бросили играть, что нельзя делать. Играть нужно все 60 минут, и это доказал сегодняшний матч, - передает слова Карлссона «Р-Спорт».
В следующей игре 9 мая сборная Дании встретится с командой Словакии.
Матч
США - Дания - 7:2 (3:1, 3:1, 1:0)
Голы:
Ли (Годро, Ларкин), 5:37 (1:0 - бол.). Келлер (Шмальц, МакЭвой), 13:06 (2:0). Мадсен (Йенсен Й., Элерс), 16:10 (2:1 - бол.). Годро (Ларкин), 18:59 (3:1 - бол.). Хардт (Якобсен), 21:08 (3:2). Келлер (Бьюгстэд), 34:33 (4:2). Ли (Айкел, Хэнифин), 37:09 (5:2 - бол.). Нелсон (Шмальц), 37:37 (6:2 - бол.). Келлер 53:00 (7:2).
Место и дата
07 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция