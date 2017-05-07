Янне Карлссон: Играть нужно все 60 минут, и это доказал матч с США

Главный тренер датчан Янне Карлссон прокомментировал крупное поражение своей команды в матче группового этапа против США (2:7) на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне.

- Мы понимали, что нам противостоит очень сильная команда, которая к тому же проиграла немцам и была дополнительно мотивирована. Мы рано пропустили, что в таких играх сродни самоубийству. Несмотря на это, в первом периоде мы выглядели неплохо, а в начале второго – еще лучше. Временами мы показывали игру топ-уровня. Но при этом пропустили два глупых гола. В последние минуты мы просто бросили играть, что нельзя делать. Играть нужно все 60 минут, и это доказал сегодняшний матч, - передает слова Карлссона «Р-Спорт».

В следующей игре 9 мая сборная Дании встретится с командой Словакии.