Димитрис Итудис: «Астана» хорошо сражалась против нас

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против «Астаны» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 94:74.

«Поздравляю команду с победой. Мы определенно добились прогресса в некоторых аспектах по сравнению с первым матчем. Мы лидируем 2-0 и ждем третьей игры в серии против конкурентоспособной команды, которая хорошо сражалась с нами на нашей площадке», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Роберт Лоури, набравший 19 очков. Следующая игра пройдет в Астане 10 мая.