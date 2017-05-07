Димитрис Итудис: «Астана» хорошо сражалась против нас
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился
впечатлениями после матча против «Астаны» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ.
Напомним, что его команда победила со счетом 94:74.
«Поздравляю
команду с победой. Мы определенно добились прогресса в некоторых аспектах по
сравнению с первым матчем. Мы лидируем 2-0 и ждем третьей игры в серии против
конкурентоспособной команды, которая хорошо сражалась с нами на нашей площадке»,
- цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Роберт Лоури, набравший 19 очков. Следующая игра пройдет в Астане 10 мая.
Матч
Место и дата
05 мая 19:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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