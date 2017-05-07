«Спартак» стал чемпионом, сборная России разгромила Италию на ЧМ, а «Томь» покидает РФПЛ. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей воскресенья.

1. Московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. Это произошло после завершения матча 27-го тура между «Зенитом» и «Тереком». В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.

2. На проходящем в Кельне и Париже чемпионате мира по хоккею сборная России во втором матче группового этапа отправила десять шайб в ворота Италии. После матча главный тренер сборной Италии Штефан Майр упрекнул российскую сборную в слишком активном праздновании голов, заявив, что русским стоит больше уважать соперника.

3. «Томь» потеряла шансы сохранить прописку в российской премьер-лиге. Это случилось после победы «Оренбурга» над «Краснодаром» (1:0) в 27-м туре чемпионата России. Главный тренер томского клуба Валерий Петраков заявил, что готов остаться на своем посту.

4. «Ньюкасл Юнайтед» стал победителем чемпионшипа сезона-2016/17. В заключительном туре второго по значимости английского дивизиона команда, которую тренирует Рафаэль Бенитес, обыграла дома «Барнсли» со счетом 3:0. Таким образом, «Ньюкасл» на одно очко опередил в итоговой таблице «Брайтон». Обе команды напрямую вышли в премьер-лигу.

5. Российская теннисистка Мария Шарапова одержала первую победу на турнире WTA Mutua Madrid Open в Мадриде. В первом круге 30-летняя Шарапова в трех сетах нанесла поражение Мирьяне Лючич-Барони из Хорватии.

6. В матче 35-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Сампдорией» было забито десять мячей. Встреча завершилась уверенной победой «Лацио» со счетом 7:3.

7. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» в матче 36-го тура чемпионата Англии и прервал свою серию из 25 матчей без поражений в АПЛ. Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В последний раз подопечные Жозе Моуринью проигрывали 23 октября в матче 9-го тура во встрече с «Челси» (0:4).

8. Миодраг Божович покинул пост главного тренера «Црвены Звезды». О решении расстаться с белградским клубом 48-летний черногорский специалист объявил после выездного поражения от «Вождоваца» (2:3) в 34-м туре чемпионата Сербии. Божович возглавил «Црвену Звезду» в 2015 году и в сезоне 2015/16 выиграл с командой чемпионат Сербии.

9. Первый сюрприз на чемпионате мира по хоккею преподнесла сборная Франции. Хозяева турнира неожиданно разгромили команду Финляндии со счетом 5:1. К слову, финны впервые в своей истории проиграли французам.

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