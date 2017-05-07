«Автомобилист» подписал защитника Лямина и нападающего Пестунова
«Автомобилист» подписал контракты с защитником Кириллом Ляминым и нападающим Дмитрием Пестуновым.
Соглашения рассчитаны на два года.
С 2011 года Лямин четыре сезона играл в «Авангарде», два последних года - в «Нефтехимике». Всего в КХЛ он сыграл 512 матчей, набрав 105 (25+80) очков.
Пестунов три последних сезона провел в «Тракторе». Всего в КХЛ он провел 503 матча, набрав 208 (56+152) очков.
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