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«Зенит» - «Терек». Дзюба покинул стадион, хромая

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после игры с «Тереком» (0:1) уходил со стадиона, хромая.

- Артем, старая травма?
- Да, - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Исторический матч, в котором «Спартак» стал чемпионом [все детали]

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг.

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».

Матч

Зенит - Терек - 0:1 (0:0)

Голы

Мбенг 65 (0:1).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83)

Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев (Грозав, 81), Мохаммади, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76)

Предупреждения:

Шатов, 70 - Мохаммади, 27

Удаления:

Шатов, 90 - нет

Место и дата

07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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