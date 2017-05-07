«Зенит» - «Терек». Дзюба покинул стадион, хромая
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после игры с «Тереком» (0:1) уходил со стадиона, хромая.
- Артем, старая травма?
- Да, - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг.
После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.
Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».
Матч
Голы
Мбенг 65 (0:1).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83)
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев (Грозав, 81), Мохаммади, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76)
Предупреждения:
Удаления:
Шатов, 90 - нет
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция