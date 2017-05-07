«Зенит» - «Терек». Дзюба покинул стадион, хромая

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после игры с «Тереком» (0:1) уходил со стадиона, хромая.

- Артем, старая травма?

- Да, - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг.

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».