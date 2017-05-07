«Эспаньол» на выезде обыграл «Депортиво»
Матч 36-го тура
чемпионата Испании между «Депортиво» и «Эспаньолом» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Эспаньола».
В составе
победителей отличились Лео Баптистао и Херард Морено. «Депор» ответил голом
Флорина Андоне.
«Эспаньол» набрал
53 очка и занимает девятое место. У «Депортиво» 32 очка и 16-е место.
Чемпионат Испании.
Примера
36-й тур
Матч
Депортиво - Эспаньол - 1:2 (0:2)
Голы
Баптистао 14 (0:1). Морено 29 (0:2). Андоне 47 (1:2).
Состав
Депортиво: Люкс, Наварро, Аррибас, E. Expósito (Хиль, 46), Джон (Морено М., 71), Бергантиньос, Хуанфран, Чолак (Фэйр, 82), Борхес, Гильерме, Андоне
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Наварро (Рока, 64), Лопес Д., Пьятти (Дуарте Р., 89), Хурадо, Альварес, Санчес, Фуэго (Диоп, 69), Морено, Баптистао
Предупреждения:
Хиль, 61 - Пьятти, 78; Санчес, 81
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
07 мая 19:30, Риасор, Онлайн-трансляция