Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» со счетом 6:0
Матч 28-го тура
чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Александрией» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Динамо».
В составе
победителей дубль сделал Денис Гармаш. Также отличились Андрей Ярмоленко, Артем
Беседин, Николай Морозюк и Виктор Цыганков. «Александрия» с пятой минуты играла
в меньшинстве после удаления Сергея Симинина.
Напомним, что
чемпионство досрочно себе обеспечил донецкий «Шахтер». «Динамо» на втором месте
– 61 очко. «Александрия» с 37 очками идет пятой.
Чемпионат Украины.
Премьер-лига
28-й тур
Матч
Динамо К - Александрия - 6:0 (0:0)
Место и дата
07 мая 19:30, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
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