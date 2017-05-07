Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» со счетом 6:0

Матч 28-го тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и «Александрией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Динамо».

В составе победителей дубль сделал Денис Гармаш. Также отличились Андрей Ярмоленко, Артем Беседин, Николай Морозюк и Виктор Цыганков. «Александрия» с пятой минуты играла в меньшинстве после удаления Сергея Симинина.

Напомним, что чемпионство досрочно себе обеспечил донецкий «Шахтер». «Динамо» на втором месте – 61 очко. «Александрия» с 37 очками идет пятой.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

28-й тур