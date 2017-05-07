«Фратрия»: С победой, друзья! Мы долго и упорно шли к этой цели
Объединение
болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление в связи с чемпионством
красно-белых.
«Красно-белые! Этот долгожданный момент наступил – наш «Спартак» стал чемпионом России! Спустя 16 лет команда вновь стала сильнейшей в стране! Мы завоевали титул за 3 тура до конца чемпионата-2016/17.
С победой, друзья! Мы долго и упорно шли к этой цели! Спасибо каждому из вас, кто поддерживал наш великий и могучий «Спартак» на стадионе и у телевизора!
Спасибо команде за этот незабываемый сезон, за страсть и победы на поле!
МЫ – ЧЕМПИОНЫ!!!», – говорится в заявлении на официальном сайте «Фратрии».
Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.
«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция