«Фратрия»: С победой, друзья! Мы долго и упорно шли к этой цели

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление в связи с чемпионством красно-белых.

«Красно-белые! Этот долгожданный момент наступил – наш «Спартак» стал чемпионом России! Спустя 16 лет команда вновь стала сильнейшей в стране! Мы завоевали титул за 3 тура до конца чемпионата-2016/17.

С победой, друзья! Мы долго и упорно шли к этой цели! Спасибо каждому из вас, кто поддерживал наш великий и могучий «Спартак» на стадионе и у телевизора!

Спасибо команде за этот незабываемый сезон, за страсть и победы на поле!

МЫ – ЧЕМПИОНЫ!!!», – говорится в заявлении на официальном сайте «Фратрии».

Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.

«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.