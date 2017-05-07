Юрий Жирков: Если заставили нас играть на новом стадионе - значит, так надо

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1).

- Реализация подвела. У них были полумоменты, и они один завершили.

- Как вам поле?

- На разминке было нормальное, а дальше - нечего комментировать...

- Луческу говорил, что желательно было сыграть на «Петровском». Ваше мнение?

- Если заставили нас играть здесь, значит, так надо, - приводит слова Жиркова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».