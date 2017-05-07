«Спартак»: Этого момента мы ждали долгих 16 лет
Московский «Спартак»
за три тура до окончания чемпионата России стал чемпионом. На официальном сайте
клуба появилась статья, посвященная этому событию.
«Этого дня
мы ждали долгих шестнадцать лет. И вот свершилось! «Спартак» снова чемпион!
22-кратный! Самый популярный и титулованный клуб в отечественном футболе к
двенадцати союзным и девяти российским чемпионствам приплюсовал еще одно. И
сейчас многое случилось впервые. Впервые золото с красно-белыми выиграл
иностранный специалист. Впервые спартаковцы празднуют чемпионство не осенью, а
весной. Впервые в чемпионате России победила команда, в которой по ходу сезона
сменился главный тренер. Впервые в XXI веке красно-белые одержали в турнире,
состоящем из тридцати матчей, 20 побед (и это еще не предел). В сегодняшнем
«Спартаке» вообще многие впервые в жизни стали чемпионами. И этот праздник все
спартаковцы и их многомиллионная армия болельщиков, безусловно, заслужили.
Да,
само чемпионство выдалось несколько будничным. Но такое уже бывало в нашей
истории, когда победитель первенства становился известен не в результате золотого
матча, а вследствие очковых потерь ближайшего преследователя. Однако это
обстоятельство нисколько не умаляет достоинства спартаковцев и не отменяет
громадного праздника на красно-белой улице! Потому что в этом сезоне мы
заслужили первое место как никто другой. И нам будет что вспомнить об этом
чемпионстве через десятки лет: и две красивые победы над армейцами в главном
дерби страны, и уверенную домашнюю викторию в матче с зенитовцами, и
невероятные победные голы в концовках, и 42 тысячи болельщиков, пришедших на
«Открытие Арену» на матч с «Томью», и почти 15-тысячный выезд в Краснодар...
Болельщиков
не обманешь: только на истинных чемпионов собирается такая внушительная
аудитория! Эта команда заставила себя любить и уважать. Она хотела стать
чемпионом больше всех в нынешнем сезоне — и добилась триумфа с отрывом в десять
очков! Теперь в нашем спартаковском музее по соседству со старыми
золотыми медалями и кубками появится новый трофей — кубок, который вручает РФПЛ
за победу в чемпионате страны. А нынешнее поколение красно-белых уже вписало
золотыми буквами свои имена в нашу славную историю», - говорится в статье на
официальном сайте «Спартака».
В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001
году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов
чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.
Отметим, что «Спартак» является лидером по количеству чемпионских титулов
за всю историю чемпионатов России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть
чемпионств, на третьем – «Зенит» (четыре).
Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР.
Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением
клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей
кубков) является выход в 1/2 финала.