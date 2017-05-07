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«Спартак»: Этого момента мы ждали долгих 16 лет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Спартак» за три тура до окончания чемпионата России стал чемпионом. На официальном сайте клуба появилась статья, посвященная этому событию.

«Этого дня мы ждали долгих шестнадцать лет. И вот свершилось! «Спартак» снова чемпион! 22-кратный! Самый популярный и титулованный клуб в отечественном футболе к двенадцати союзным и девяти российским чемпионствам приплюсовал еще одно. И сейчас многое случилось впервые. Впервые золото с красно-белыми выиграл иностранный специалист. Впервые спартаковцы празднуют чемпионство не осенью, а весной. Впервые в чемпионате России победила команда, в которой по ходу сезона сменился главный тренер. Впервые в XXI веке красно-белые одержали в турнире, состоящем из тридцати матчей, 20 побед (и это еще не предел). В сегодняшнем «Спартаке» вообще многие впервые в жизни стали чемпионами. И этот праздник все спартаковцы и их многомиллионная армия болельщиков, безусловно, заслужили.

Да, само чемпионство выдалось несколько будничным. Но такое уже бывало в нашей истории, когда победитель первенства становился известен не в результате золотого матча, а вследствие очковых потерь ближайшего преследователя. Однако это обстоятельство нисколько не умаляет достоинства спартаковцев и не отменяет громадного праздника на красно-белой улице! Потому что в этом сезоне мы заслужили первое место как никто другой. И нам будет что вспомнить об этом чемпионстве через десятки лет: и две красивые победы над армейцами в главном дерби страны, и уверенную домашнюю викторию в матче с зенитовцами, и невероятные победные голы в концовках, и 42 тысячи болельщиков, пришедших на «Открытие Арену» на матч с «Томью», и почти 15-тысячный выезд в Краснодар...

Болельщиков не обманешь: только на истинных чемпионов собирается такая внушительная аудитория! Эта команда заставила себя любить и уважать. Она хотела стать чемпионом больше всех в нынешнем сезоне — и добилась триумфа с отрывом в десять очков!  Теперь в нашем спартаковском музее по соседству со старыми золотыми медалями и кубками появится новый трофей — кубок, который вручает РФПЛ за победу в чемпионате страны. А нынешнее поколение красно-белых уже вписало золотыми буквами свои имена в нашу славную историю», - говорится в статье на официальном сайте «Спартака».

В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.

Отметим, что «Спартак» является лидером по количеству чемпионских титулов за всю историю чемпионатов России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть чемпионств, на третьем – «Зенит» (четыре).

Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР. Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков) является выход в 1/2 финала.

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