Леонид Федун: У нас самые лучшие фанаты, у нас самая большая поддержка!

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал досрочную победу красно-белых в чемпионате России.

- Долго-долго-долго мы ждали и наконец дотерпели! Я очень рад за наших болельщиков, которые столько лет терпели и верили в команду. У нас самые лучшие фанаты, у нас самая большая поддержка! Даже на матч с «Томью» когда пришел полный стадион - это, конечно, завораживает. Те усилия, который внес тренерский штаб, администрация клуба, я, наконец воплотились в дело. Давайте сегодня радоваться! – приводит слова Федуна «Р-Спорт».

Напомним, что московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. Это произошло после завершения матча 27-го тура между «Зенитом» и «Тереком». Матч завершился победой «Терека» - 1:0.

«Спартак» после 27 матчей находится на первом месте, имея в активе 63 очка. У его ближайших преследователей «Зенита» и ЦСКА на 11 и 10 очков меньше, соответственно. Таким образом, «Спартак» стал недосягаемым для конкурентов, так как за три оставшихся тура можно набрать не более девяти очков.