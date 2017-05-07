«Милан» - «Рома». Онлайн
«Советский спорт» ведет
текстовую трансляцию матча 35-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ромой».
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|Хоккей
|Италия1 : 10Россия
|Футбол
|Оренбург1 : 0Краснодар
|Футбол
|Зенит0 : 1Терек
|Теннис
|Шарапова4:6, 6:4, 6:0Лючич-Барони
|Футбол
|Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
|Футбол
|Милан0 : 2Рома
|Конта6:3, 5:7, 4:6Зигемунд
|Дэвис6:3, 4:6, 7:6Пуиг
|Конюх7:5, 3:6Младенович
|Гарсия4:6, 3:6Ванг
|Векич6:3, 6:4Путинцева
|Никулеску5:7, 7:6, 4:6Возняцки
|Гёргес3:6, 4:6Дуке-Марино
|Контавейт4:6, 6:7Вандевеге
|Ларссон5:7, 6:3, 6:1Скьявоне
|Плишкова1:6, 2:6Халеп
«Советский спорт» ведет
текстовую трансляцию матча 35-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ромой».