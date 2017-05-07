«Спартак» выиграл первый титул при Федуне

«Спартак» стал чемпионом России, выиграв первый титул после того, как владельцем клуба стал Леонид Федун.

Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. За 14 лет «Спартак» пять раз выигрывал серебряные медали (2005, 2006, 2007, 2009, 2012), один раз – бронзовые (2002), трижды пробивался в групповой этапа Лиги чемпионов и один раз доходил до ¼ финала Лиги Европы.

В 2014 году на средства Федуна был построен стадион «Спартака» – «Открытие Арена».

Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.

«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.