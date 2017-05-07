«Спартак» выиграл первый титул при Федуне
«Спартак» стал
чемпионом России, выиграв первый титул после того, как владельцем клуба стал
Леонид Федун.
Федун приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. За 14 лет «Спартак» пять раз выигрывал серебряные медали (2005, 2006, 2007, 2009, 2012), один раз – бронзовые (2002), трижды пробивался в групповой этапа Лиги чемпионов и один раз доходил до ¼ финала Лиги Европы.
В 2014 году на средства Федуна был построен стадион «Спартака» – «Открытие Арена».
Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.
«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция