Каррера остается в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире «Матч ТВ» поделился эмоциями после поражения «Зенита» от «Терека», сделавшее его команду чемпионом России.

– Спасибо за поздравления, – сказал Каррера. – Я даже прослезился, пережил глубочайшие эмоции. Поздравляю всех болельщиков, команду и благодарю президента клуба за доверие. Это огромный успех.

– Не жалеете, что рассердились накануне на команду и не позволили футболистам смотреть вместе матч «Зенита»?

– Нет-нет. Я просто был очень голоден и торопился смотреть туринское дерби. А вообще, я никому не запрещал смотреть матч «Зенита».

– Вы остаетесь в «Спартаке» на следующий сезон?

– Да.

Напомним, что красно-белые завоевали золото за три тура до завершения сезона.