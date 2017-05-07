Виталий Мутко: Считаю, что в этом сезоне «Спартак» заслуженно стал чемпионом

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.

- Я поздравляю «Спартак»! Считаю, что в этом сезоне он заслуженно стал чемпионом, потому что более ровно провел весь чемпионат, без каких-либо больших срывов. Я поздравляю и руководство клуба, и тренеров, и команду, и, конечно, болельщиков. Они в этом году были вместе, поэтому, как мне кажется, и достигли такого результата. Заслуга болельщиков – огромная, потому что на протяжении всего сезона они были вместе с командой. Эта победа – общая заслуга, – передает слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. Это произошло после завершения матча 27-го тура между «Зенитом» и «Тереком». Матч завершился победой «Терека» - 1:0.

«Спартак» после 27 матчей находится на первом месте, имея в активе 63 очка. У его ближайших преследователей «Зенита» и ЦСКА на 11 и 10 очков меньше, соответственно. Таким образом, «Спартак» стал недосягаемым для конкурентов, так как за три оставшихся тура можно набрать не более девяти очков.