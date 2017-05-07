«Спартак» за три тура до окончания чемпионата России обеспечил себе чемпионский титул. Команду к чемпионству привел главный тренер Массимо Каррера.

Напомним, что итальянский специалист начинал сезон в качестве помощника Дмитрия Аленичева, который был уволен после вылета из квалификации Лиги Европы. Каррера стал сначала и.о. главного тренера, а затем был утвержден на этой должности. Первый матч под руководством Карреры «Спартак» провел против «Краснодара» в четвертом туре чемпионата России (2:0).

Массимо Каррера – первый иностранный тренер, который привел «Спартак» к титулу чемпиона России. До этого спартаковцы восемь раз становились чемпионами под руководством Олега Романцева и один раз при главном тренере Георгии Ярцеве.

Отметим, что для 53-летнего итальянца это первый чемпионский титул в качестве главного тренера.