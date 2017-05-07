Каррера – первый иностранный тренер, который привел «Спартак» к титулу чемпиона России
«Спартак» за три
тура до окончания чемпионата России обеспечил себе чемпионский титул. Команду к
чемпионству привел главный тренер Массимо Каррера.
Напомним, что
итальянский специалист начинал сезон в качестве помощника Дмитрия Аленичева, который
был уволен после вылета из квалификации Лиги Европы. Каррера стал сначала и.о.
главного тренера, а затем был утвержден на этой должности. Первый матч под
руководством Карреры «Спартак» провел против «Краснодара» в четвертом туре
чемпионата России (2:0).
Массимо Каррера –
первый иностранный тренер, который привел «Спартак» к титулу чемпиона России.
До этого спартаковцы восемь раз становились чемпионами под руководством Олега
Романцева и один раз при главном тренере Георгии Ярцеве.
Отметим, что для
53-летнего итальянца это первый чемпионский титул в качестве главного тренера.