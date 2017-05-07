Мирча Луческу: Не думаю, что «Спартак» был самой сильной командой в этом сезоне
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о чемпионстве «Спартака».
- Был ли «Спартак» действительно самой сильной командой в этом сезоне?
- Не думаю. Но они заслужили чемпионство, у них сложился хороший коллектив, была поддержка прессы. Мы же не смогли показать хороший футбол, надо проанализировать все это. Не хочу комментировать другой футбол, но наш футбол имеет больше перспектив в Европе. С футболом «Спартака» тяжело будет в Европе. У нас же неплохо получалось в Лиге Европы, мы контролировали игру. Нам надо добавить завершение моментов, потому что владение мячом у нас хорошее. Хотя мы забили больше всех в чемпионате, для меня это мало, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».
После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.
Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».
Матч
Голы
Мбенг 65 (0:1).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83)
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев (Грозав, 81), Мохаммади, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76)
Предупреждения:
Удаления:
Шатов, 90 - нет
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция