Мирча Луческу: Не думаю, что «Спартак» был самой сильной командой в этом сезоне

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о чемпионстве «Спартака».

- Был ли «Спартак» действительно самой сильной командой в этом сезоне?

- Не думаю. Но они заслужили чемпионство, у них сложился хороший коллектив, была поддержка прессы. Мы же не смогли показать хороший футбол, надо проанализировать все это. Не хочу комментировать другой футбол, но наш футбол имеет больше перспектив в Европе. С футболом «Спартака» тяжело будет в Европе. У нас же неплохо получалось в Лиге Европы, мы контролировали игру. Нам надо добавить завершение моментов, потому что владение мячом у нас хорошее. Хотя мы забили больше всех в чемпионате, для меня это мало, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1. Единственный мяч в составе грозненцев на 65-й минуте забил Аблай Мбенг. На шестой добавленной к основному времени минуте судья удалил Олега Шатова за «фол последней надежды».

После этой встречи подопечные Мирчи Луческу с 53 очками опустились на третье место в турнирной таблице, «Терек» занимает шестую строчку с 42 очками.

Благодаря поражению «Зенита» московский «Спартак» с 63 очками за три тура до финиша премьер-лиги стал чемпионом России.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 13 мая в гостях против «Крыльев Советов», «Уфа» на следующий день в Томске встретится с «Томью».