«Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России

Стали известны участники матча за Суперкубок России, который пройдет в июле перед началом следующего чемпионата России. В нем сыграют московские «Спартак» и «Локомотив».

Напомним, во вторник в финале Кубка России «Локомотив» нанес поражение «Уралу» (2:0). А в воскресенье «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.

Ранее «Локомотив» пять раз участвовал в матче за Суперкубок и дважды завоевал трофей (2003, 2005).

В истории «Спартака» три матча за Суперкубок (2004, 2006, 2007), и во всех случаях он проигрывал ЦСКА.

Ранее сообщалось о том, что Суперкубок России будет разыгран на стадионе «Локомотив».