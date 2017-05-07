«Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России
Стали известны участники
матча за Суперкубок России, который пройдет в июле перед началом следующего
чемпионата России. В нем сыграют московские «Спартак» и «Локомотив».
Напомним, во вторник в финале Кубка России «Локомотив» нанес поражение «Уралу» (2:0). А в воскресенье «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.
Ранее «Локомотив» пять раз участвовал в матче за Суперкубок и дважды завоевал трофей (2003, 2005).
В истории «Спартака» три матча за Суперкубок (2004, 2006, 2007), и во всех случаях он проигрывал ЦСКА.
Ранее сообщалось о том, что Суперкубок России будет разыгран на стадионе «Локомотив».
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция