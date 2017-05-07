Иван Тричковски: Удивлен, что болельщики «Спартака» вспоминают меня добрым словом

Македонский форвард кипрского АЕКа Иван Тричковски прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.

- Читал в македонских СМИ, что болельщики «Спартака» благодарят меня. Честно скажу, был удивлен, что фанаты такого клуба обо мне помнят. Удивлен и тому, что вспоминают добрым словом, все-таки я забил гол в ворота их команды, и она вылетела из Лиги Европы. Это (чемпионство) потрясающе! Желаю всем спартаковцам насладиться этим моментом, поскольку и болельщики, и игроки, и клуб это заслужили. У «Спартака» потрясающий тренер, без него они не были бы на первом месте, а фанаты - лучшие в России. Они ждали 16 лет и все время были рядом с командой. Теперь настало время для празднования! – передает слова Тричковского «Р-Спорт».

Напомним, что 4 августа 2016 года в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы македонский полузащитник АЕКа Иван Тричковски на 88-й минуте встречи поразил ворота Артема Реброва и тем самым выбил «Спартак» из розыгрыша турнира. На следующий день после поражения главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ушел в отставку. 17 августа главным тренером клуба красно-белых был утвержден итальянец Массимо Каррера.

Добавим, что в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. Это произошло после завершения матча 27-го тура между «Зенитом» и «Тереком». Матч завершился победой «Терека» - 1:0.

«Спартак» после 27 матчей находится на первом месте, имея в активе 63 очка. У его ближайших преследователей «Зенита» и ЦСКА на 11 и 10 очков меньше, соответственно. Таким образом, «Спартак» стал недосягаемым для конкурентов, так как за три оставшихся тура можно набрать не более девяти очков.