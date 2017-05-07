Вячеслав Колосков: Я бы низко поклонился Федуну за его вклад в управление спартаковским футболом

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал завоевание «Спартаком» чемпионского титула. Он отметил вклад владельца клуба Леонида Федуна.

«Владельцев клубов критикуют нередко, но Федуну доставалось больше, чем кому бы то ни было еще. -Не будь Федуна, не состоялся бы нынешний «Спартак». И не потому, что он построил стадион и проявил терпение. Просто потому, что Федун поставил цель, к которой он шел все эти годы.

Я бы просто низко поклонился Федуну за его вклад в управление спартаковским футболом. Понятно, что было шатание, были не всегда справедливые заявления. Но это все признаки роста Федуна как руководителя. Вместе с командой рос и он», -- цитирует Колоскова «Р-Спорт».

В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.

Отметим, что «Спартак» является лидером по количеству чемпионских титулов за всю историю чемпионатов России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть чемпионств, на третьем – «Зенит» (четыре).

Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР. Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков) является выход в 1/2 финала.