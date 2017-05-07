Алексей Жамнов: Хоккейный «Спартак» поздравляет футбольных одноклубников с завоеванием долгожданного титула

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов поздравил футбольный «Спартак» с досрочной победой в чемпионате России.

- Хоккейный «Спартак» поздравляет футбольных одноклубников с завоеванием долгожданного титула. От лица клуба хочу пожелать футболистам «Спартака» не останавливаться на достигнутом. Верим, что этот титул – это только начало, и Спартак еще не раз поднимет кубок в ближайшие годы, – передает слова Жамнова «Р-Спорт».

Напомним, в воскресенье, 7 мая, московский «Спартак» досрочно завоевал титул чемпиона России. Это произошло после завершения матча 27-го тура между «Зенитом» и «Тереком». Матч завершился победой «Терека» - 1:0.

«Спартак» после 27 матчей находится на первом месте, имея в активе 63 очка. У его ближайших преследователей «Зенита» и ЦСКА на 11 и 10 очков меньше, соответственно. Таким образом, «Спартак» стал недосягаемым для конкурентов, так как за три оставшихся тура можно набрать не более девяти очков.