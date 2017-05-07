Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Италия1 : 10Россия
Футбол  Оренбург1 : 0Краснодар
Футбол  Зенит0 : 1Терек
Теннис  Шарапова4:6, 6:4, 6:0Лючич-Барони
Футбол  Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
Футбол  Милан0 : 2Рома
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Назаров: Одного чемпионства «Спартака» мне мало, я хочу гегемонии

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный актер и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал завоевание чемпионского титула своей любимой командой. Он отметил, что ему недостаточно одного чемпионства.

«Спасибо за поздравления, но для меня очень важно, как сыграет «Спартак» в оставшихся трех турах. Вы понимаете, я же не чемпионства «Спартака» ждал, я ждал возвращения гегемонии нашего великого клуба. А если судить по последней игре с «Томью», здесь остается очень большой вопрос. Мне одного чемпионства мало, я хочу гегемонии», - цитирует Назарова «Р-Спорт».

В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.

Отметим, что «Спартак» является лидером по количеству чемпионских титулов за всю историю чемпионатов России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть чемпионств, на третьем – «Зенит» (четыре).

Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР. Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков) является выход в 1/2 финала.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Одиссея-2001. Как «Спартак» становился чемпионом 16 лет назадОдиссея-2001. Как «Спартак» становился чемпионом 16 лет назад«Советский спорт» вспоминает сезон 2001 года, когда московский «Спартак» 16 лет назад стал чемпионом России по футболу.Роман Зобнин: Еще вчера я вылетал с «Динамо», а сегодня становлюсь чемпионом в составе «Спартака»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, что чувствует после того, как красно-белые стали чемпионами России.«Ювентус» поздравил Массимо Карреру с чемпионствомТуринский «Ювентус» поздравил главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреру с победой в чемпионате России.Денис Мацуев: Каррера создал удивительную атмосферу, которая сказалась и на игре, и на результатеПианист-виртуоз Денис Мацуев, являющийся давним болельщиком «Спартака», прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.«Спартаку» нужно прибавлять, но сейчас – праздник!» Ловчев о чемпионстве«Спартаку» нужно прибавлять, но сейчас – праздник!» Ловчев о чемпионствеОбозреватель «Советского спорта» комментирует первую за 16 лет победу «Спартака» в чемпионате России.«Самое сложное у Карреры еще впереди». Психолог о конфликтах в клубах РФПЛ«Самое сложное у Карреры еще впереди». Психолог о конфликтах в клубах РФПЛПсихолог-конфликтолог, работающий со спортсменами, рассказал «Советскому спорту» о главных конфликтах российского футбола.«Спартак» обеспечил себе посев в первой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов«Спартак» стал чемпионом России и начнет выступление в Лиге чемпионов сезона 2017/2018 с группового этапа.Десять причин, почему «Спартак» стал чемпиономДесять причин, почему «Спартак» стал чемпиономПонятно, что причин можно найти очень много.«И вдруг на сцену поднимается Каррера!»«И вдруг на сцену поднимается Каррера!»Певец и болельщик «Аталанты» Тициано Инкани - о песне, которую он посвятил нынешнему тренеру «Спартака».Алексей Жамнов: Хоккейный «Спартак» поздравляет футбольных одноклубников с завоеванием долгожданного титулаГенеральный менеджер хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов поздравил футбольный «Спартак» с досрочной победой в чемпионате России.Вячеслав Колосков: Я бы низко поклонился Федуну за его вклад в управление спартаковским футболомПочетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал завоевание «Спартаком» чемпионского титула. Он отметил вклад владельца клуба Леонида Федуна.А ведь Карреры могло и не оказаться в «Спартаке»…А ведь Карреры могло и не оказаться в «Спартаке»…«Спартак» к чемпионству привел главный тренер Массимо Каррера.Иван Тричковски: Удивлен, что болельщики «Спартака» вспоминают меня добрым словомМакедонский форвард кипрского АЕКа Иван Тричковски прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.«Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок РоссииСтали известны участники матча за Суперкубок России, который пройдет в июле перед началом следующего чемпионата России. В нем сыграют московские «Спартак» и «Локомотив».Игорь Лебеденко: «Спартак» укрепился и стал чемпионом - это заслуженноНападающий «Терека» Игорь Лебеденко поделился мнением о победе над «Зенитом» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ и чемпионстве «Спартака».Мирча Луческу: Не думаю, что «Спартак» был самой сильной командой в этом сезонеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о чемпионстве «Спартака».Каррера – первый иностранный тренер, который привел «Спартак» к титулу чемпиона России«Спартак» за три тура до окончания чемпионата России обеспечил себе чемпионский титул. Команду к чемпионству привел главный тренер Массимо Каррера.Полузащитник «Терека» Кузяев: «Спартак» нас никак не стимулировалПолузащитник «Терека» Далер Кузяев поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:0).Жулиано: «Спартак» сам сделал себя чемпиономПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:1).Виталий Мутко: Считаю, что в этом сезоне «Спартак» заслуженно стал чемпиономВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал досрочную победу «Спартака» в чемпионате России.
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России
Футбол
Мирча Луческу: Не думаю, что «Спартак» был самой сильной командой в этом сезоне
Футбол
Каррера – первый иностранный тренер, который привел «Спартак» к титулу чемпиона России
Футбол
Жулиано: «Спартак» сам сделал себя чемпионом
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости