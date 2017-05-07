Дмитрий Назаров: Одного чемпионства «Спартака» мне мало, я хочу гегемонии

Известный актер и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал завоевание чемпионского титула своей любимой командой. Он отметил, что ему недостаточно одного чемпионства.

«Спасибо за поздравления, но для меня очень важно, как сыграет «Спартак» в оставшихся трех турах. Вы понимаете, я же не чемпионства «Спартака» ждал, я ждал возвращения гегемонии нашего великого клуба. А если судить по последней игре с «Томью», здесь остается очень большой вопрос. Мне одного чемпионства мало, я хочу гегемонии», - цитирует Назарова «Р-Спорт».

В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.

Отметим, что «Спартак» является лидером по количеству чемпионских титулов за всю историю чемпионатов России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть чемпионств, на третьем – «Зенит» (четыре).

Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР. Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков) является выход в 1/2 финала.