Дмитрий Назаров: Одного чемпионства «Спартака» мне мало, я хочу гегемонии
Известный актер
и болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал
завоевание чемпионского титула своей любимой командой. Он отметил, что ему
недостаточно одного чемпионства.
«Спасибо за
поздравления, но для меня очень важно, как сыграет «Спартак» в оставшихся трех
турах. Вы понимаете, я же не чемпионства «Спартака» ждал, я ждал возвращения
гегемонии нашего великого клуба. А если судить по последней игре с «Томью»,
здесь остается очень большой вопрос. Мне одного чемпионства мало, я хочу
гегемонии», - цитирует Назарова «Р-Спорт».
В последний раз чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001
году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов
чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.
Отметим, что «Спартак» является лидером по количеству чемпионских титулов
за всю историю чемпионатов России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть
чемпионств, на третьем – «Зенит» (четыре).
Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР.
Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением
клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей
кубков) является выход в 1/2 финала.